Водителей Тверской области проверят на трезвость

Госавтоинспекция призывает жителей исключить управление транспортом в пьяном виде Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящие выходные на дорогах Тверской области региональная Госавтоинспекция организует профилактический рейд "Контроль трезвости".

Мероприятие проводится в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция призывает жителей исключить управление транспортом в пьяном виде и сообщать информацию о водителях, нарушающих данное требование ПДД. Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо передавать в дежурную часть по телефону: "02" или "102".