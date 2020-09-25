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Общество

Водителей Тверской области проверят на трезвость

Рейд состоится с 25 по 27 сентября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция призывает жителей исключить управление транспортом в пьяном виде

Госавтоинспекция призывает жителей исключить управление транспортом в пьяном виде

Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящие выходные на дорогах Тверской области региональная Госавтоинспекция организует профилактический рейд "Контроль трезвости".

Мероприятие проводится в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция призывает жителей исключить управление транспортом в пьяном виде и сообщать информацию о водителях, нарушающих данное требование ПДД. Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо передавать в дежурную часть по телефону: "02" или "102".