Обрушенный фасад дома в Тверской области восстановят после экспертизы

Обрушившийся фасад восстановят после экспертизы Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Администрация Лихославльского района прокомментировла ситуацию с обрушением кирпичного фасада многоквартирного дома в поселке Калашниково.

Напомним, о ЧП стало известно 24 сентября. С фасада дома №42 по улице Ленина отвалился облицовочный кирпич. Обошлось без пострадавших. Дом относительно свежий. Он был построен компанией ООО "Восток" и введен в эксплуатацию в декабре 2015 года.

На место происшествия выезжали следователи. Был произведен осмотр поврежденного участка, опрошены жильцы, представители застройщика и администрации посёлка.

Газовой службой было произведено отключение подачи газа в жилой дом.

- По результатам осмотра выяснено, что повреждение стены не угрожает жизни и здоровью жителей многоквартирного дома, вся инженерная инфраструктура функционирует исправно. Подача газа будет восстановлена в течение дня 25 сентября, - прокомментировала ситуацию администрация Лихославльского района. - Принято решение о проведении технического обследования конструктивных элементов фасадной части дома для установления причины обрушения.

Компания-застройщик обязуется в кратчайшие сроки восстановить поврежденную часть дома.