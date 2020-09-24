С фасада многоквартирного дома в Тверской области обрушилась кирпичная облицовка

С фасада дома осыпался облицовочный кирпич Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об обрушении облицовочной кирпичной кладки стены многоквартирного дома на улице Ленина в поселке Калашниково Лихославльского района поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области 24 сентября.

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Кирпичная кладка осыпалась с бокового фасада недавно построенного трехэтажного дома.

На место происшествия выехали следователи. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются жильцы дома, представители застройщика и администрации посёлка.

- Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.