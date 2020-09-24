Ручей в деревне Палкино Тверской области загрязняли сточными водами

За сброс сточный вод юрлицо привлечено к ответственности Фото: Аца КОШТЭ

В Минприроды Тверской области поступила жалоба от жителей деревни Палкино, что в Калининском районе. Граждане сообщили, что в ручей сбрасыаются сточные воды, водоем сильно загрязнен.

Ведомство провело проверку и установило, что сброс сточных вод санкционирован. Юридическому лицу выдано решение о предоставление в пользование части водного объекта, при условии, что вода в нем в месте сброса сточных (дренажных) вод не несет угрозы водному объекту и отвечает установленным решением требованиям.

Однако лабораторные исследования проб показали, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ для рыбохозяйственных водных объектов (ПДК) превышены.

- Сброс сточной воды в водный объект с превышением ПДК прекращен, труба ликвидирована. Юридическое лицо привлечено Министерством к административной ответственности за нарушения водного законодательства, - сообщили в пресс-службе Минприроды.