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В Твери вновь меняется схема движения на улице Паши Савельевой

Коммунальщики будут ремонтировать коллектор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На улице Паши Савельевой вновь ограничат движение транспорта

На улице Паши Савельевой вновь ограничат движение транспорта

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери с 24 сентября меняется схема движения на улице Паши Савельевой на участке от дома №40 до дома №52.

- Ограничения связаны с проведением ремонтных работ по устранению провала асфальтобетонного покрытия в зоне прохождения канализационного коллектора на участке магистральной дороги, - сообщает ООО "Тверь Водоканал".

Движение всех видов транспорта будет осуществляться по временной схеме.

Завершить работы планируется до 8 октября 2020 года.

Временная схема движения на улице Паши Савельевой Графика: "Тверь Водоканал"

Временная схема движения на улице Паши Савельевой Графика: "Тверь Водоканал"