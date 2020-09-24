В Твери вновь меняется схема движения на улице Паши Савельевой

На улице Паши Савельевой вновь ограничат движение транспорта Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери с 24 сентября меняется схема движения на улице Паши Савельевой на участке от дома №40 до дома №52.

- Ограничения связаны с проведением ремонтных работ по устранению провала асфальтобетонного покрытия в зоне прохождения канализационного коллектора на участке магистральной дороги, - сообщает ООО "Тверь Водоканал".

Движение всех видов транспорта будет осуществляться по временной схеме.

Завершить работы планируется до 8 октября 2020 года.