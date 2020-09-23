Все желающие должны получить прививку от гриппа в Тверской области

Чем болеть гриппом, лучше сделать прививку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Меры по борьбе с заболеваемостью гриппом и ОРВИ 23 сентября стали главной темой заседания регионального "коронавирусного" оперштаба. Это вполне понятно - организм, ослабленный сезонной "простудой", перед коронавирусом совершенно не защищен. А в совокупности две болезни - COVID и грипп - будут протекать гораздо тяжелее и могут вызвать серьёзные осложнения.

Поэтому в этом году особенно важна вакцинация от гриппа. Как подчеркнул губернатор Игорь Руденя, все желающие должны иметь возможность сделать прививку. Особенно это касается пожилых людей. В планах нынешней прививочной кампании - вакцинировать от гриппа 740 тысяч жителей региона.

В Тверской области также увеличены объёмы тестирования на COVID-19.Число проведённых лабораторных анализов к сегодняшнему дню - 180786. Школы оснащены рециркуляторами, обеззараживающими воздух, и бесконтактными термометрами. Сейчас прорабатывают вопрос дополнительной закупки рециркуляторов. Цель - снабдить ими каждый школьный кабинет.

Что касается оснащенности медучреждений, по информации областного правительства, в больницах региона на сегодняшний день работает 20 компьютерных томографов, 333 аппарата ИВЛ, 45 наркозно-дыхательных аппаратов, 229 реанимационных мониторов, 35 диализных аппаратов.