О нарушениях трудового законодательства жители Тверской области смогут пожаловаться в Следственный комитет

В СЛедственном комитете состоится прием граждан Фото: Евгения ГУСЕВА

24 сентября в следственном управлении состоится прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением трудового законодательства.

Бывшие и действующие работники, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, могут обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с 10:00 до 12:00.

Предварительная запись по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-36, 65-62-36.