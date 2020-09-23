В Твери отремонтируют несколько тротуаров и набережную Афанасия Никитина

Несколько тротуаров и набережную отремонтируют в Твери Фото: администрация Твери

23 сентября на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени было подтверждено финансирование в 110 млн рублей на ремонт объектов городской дорожной сети.

- Качественные дороги являются одним из важных условий создания комфортной городской среды в столице Верхневолжья, - считает Игорь Руденя.

Так, в 2020 году планируется отремонтировать дорогу, проходящую по улицам Коняевская, Бочкина, Сердюковская, проезд в районе улицы Громова и участок по улице Гайдара в Пролетарском районе.

В Заволжье обновят тротуары на набережной Афанасия Никитина от Комсомольского проспекта до улицы Благоева. Отремонтируют тротуары проезда под путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе, дорогу и тротуары на правобережном подходе к Восточному мосту.

Вдоль Московского шоссе установят ограждения и четыре дополнительных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД.