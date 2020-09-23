В Твери начали монтировать фундамент нового комплекса ДОКБ. Фото: ПТО.

Работы выполняет дочерняя организация Ростеха – компания «РТ-СоцСтрой». Для того, чтобы снизить уровень шума и не повлиять на окружающую застройку, сваи вдавливают. Также продолжают рыть котлован.

После того, как будет готов фундамент, в 2021 году генподрядчик начнёт возводить основную часть здания.

Напомним, 15 июня 2020 года на месте строительства будущей больницы заложили первый камень. На церемонию был приглашён глава Госкопорации Ростех Сергей Чемезов. Срок, за который появится, новое медучерждение – три года.

– Новое учреждение спроектировано при участии лучших специалистов-практиков, в том числе тех, которые работают в действующей больнице, а также исходя из мнений лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области. Обратились к Государственной корпорации Ростех, так как это очень серьезный для нас проект. Для нас было важно найти надежных партнеров, чтобы построить новое высокотехнологичное учреждение, – дал комментарий в середине июня губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Здание медцентра спроектировано в виде двух шестиэтажных корпусов, соединенных тремя галереями. Всего в больнице будет 420 коек и 17 отделений. Она будет рассчитана на 13,5 тысяч посещений в год.