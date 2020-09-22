74-летний водитель погиб в ДТП в Тверской области

Один человек погиб и один получил травмы в ДТП в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла 22 сентября на 117-м км автодороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись две иномарки.

74-летний водитель, управляя автомобилем "Рено", выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксвагеном", под управлением 66-летнего водителя.

В результате ДТП водитель "Рено" погиб на месте происшествия, пассажирка этой же иномарки получила травмы и была доставлена в больницу.