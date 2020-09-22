В День Независимости Болгарии в Твери возложили цветы к памятнику генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко

В Твери проходят мероприятия, посвященные Дню Независимости Болгарии Фот: ПТО

22 сентября в поселке Сахарово в Твери проходят мероприятия, посвященные Дню Независимости Болгарии. По такому случаю в Тверь прибыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в РФ Атанас Крыстин, Посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику Иосифу Гурко, который был открыт два года назад 31 октября. Имя героя Русско-турецкой войны Иосифа Гурко связывает Тверскую область и Болгарию. Усадьба генерал-фельдмаршала располагалась в Сахарово.

- День независимости Болгарии напоминает о крепкой дружбе, о неразрывной исторической памяти, а также о преемственности общих духовных и культурных традиций. Мы чтим подвиг русских воинов и болгарских ополченцев, как вдохновляющий пример патриотизма, беззаветного служения Родине, верности ценностям своего народа, - отметил в приветственном адресе губернатор Игорь Руденя.

По случаю праздника в областной столице состоится концерт заслуженного артиста России, солиста Тверской академической областной филармонии Виктора Сухова.