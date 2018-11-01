Накануне ассамблеи Русского мира в Твери открыт бюст генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-01T16:40:27+03:00

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В четверг, 1 ноября, в поселке Сахарово состоялось торжественное открытие бюста генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко. Легендарный военачальник наиболее известен благодаря многочисленным победам в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Особую любовь за свои боевые заслуги он снискал от болгар, которые считают его одним из главных избавителей от османского ига, нависавшего над братским народом 500 лет.

Прославленный военачальник прожил насыщенную и плодотворную жизнь, скончался в возрасте 72 лет в Сахарово. Более века о том, что Гурко тесно связан с Тверью, напоминали разве что книги, связанные с его личностью. Но теперь историческая несправедливость устранена.

Ранним утром 31 октября на территории имения, где когда-то жил генерал-фельдмаршал, было непривычно людно. Десятки жителей пришли, чтобы принять участие в торжественном открытии бюста. Чуть позже появились военный оркестр и курсанты с ружьями наперевес. Иосиф Владимирович был человеком военным, поэтому появление людей в форме выглядело вполне логично.

Около 11 часов зазвонили колокола, а люди, как по команде, начали медленно смыкать круг и обступать площадку, на которой под белым полотнищем ждал своего часа бюст "железного генерала" (так называли Гурко солдаты - ред) . Он, кстати, был отлит в мастерской известного скульптора Ирины Макаровой, тверичанки, выпускницы Венециановки. Именно она изготовила для Твери и фигуру рыбака на набережной.

После небольшого вступительного слова с памятника под ружейные залпы сорвали белую ткань, и перед всеми появился наш прославленный земляк. С большими густыми усами, увешанный орденами, с высоты примерно трех метров он взирал на собравшихся.

- Для меня большая честь, что я могу принять участие в церемонии открытия памятника генерал-фельдмаршалу Гурко. В этом году мы отмечаем 140-летие освобождения народа Болгарии в ходе русско-турецкой войны. По сей день болгарский народ продолжает чтить память героев, проливших кровь ради нашей свободы, - рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в России Атанас Крыстин.

После представителя Болгарии высказались еще несколько человек, среди которых и отец Геннадий, настоятель храма в Сахарово, один из главных вдохновителей установки памятника. Священник поблагодарил собравшихся за такое внимание, а также наградил епархиальной медалью святителя Симеона, первого епископа Тверского, людей, которые не только словом, но и делом помогли завершить большую работу.

Памятный монумент был освященФото: Альберт БОЙКОВ

- Я рад, что сегодня открыт памятник моему предку. Через 10 лет будет отмечаться 200-летие со дня рождения генерал-фельдмаршала, и я надеюсь, что к этому времени появятся и другие монументы, посвященные ему, - рассказал праправнук и полный тёзка генерал-фельдмаршала Иосиф Владимирович Гурко.

Торжественное мероприятие посетил праправнук генерал-фельдмаршалаФото: Альберт БОЙКОВ

Заметим, что памятник был открыт накануне XII Ассамблеи Русского мира, которая пройдет в Твери со 2 по 4 ноября. На форум, посвященный всемирности русской культуры, съедутся около 500 представителей Русского мира из 80 государств. Участие в съезде примут как деятели культуры и образования, так и политики.