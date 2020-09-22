Портрет Осипа Мандельштама на Трехсвятской в Твери загородили воротами

Из-за конструкции теперь видна только половина лица поэта
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Портрет Осипа Мандельштама, нарисованный в 2019 году уличным художником на фасаде дома №28 по улице Трехсвятской в центре Твери, загородили кованными воротами.
В конце августа очевидцы обратили внимание, что граффити перекрыли металлической трубой, теперь вот поставили ворота. Из-за кованной конструкции видна только половина лица поэта.
Оставят портрет на прежнем месте или уберут - пока неясно.
Напомним, Осип Мандельштам - поэт Серебряного века жил в Калинине с 1937 по 1938 год, когда ему запретили жить в Москве. В 1938 году Мандельштама арестовали и он умер в больничном бараке пересыльного лагеря.