В Твери испортили граффити с Мандельштамом. Фото: Максим Калинов – ФБ/maxim.kalinov.

В Твери нарисованное в октябре 2019 года местным художником граффити с портретом Осипа Мандельштама закрыли железной трубой. Изображение нанесено на торец здания городского Управления образования. Другие граффити-подписи вокруг Мандельштама регулярно закрашивали.

Сегодня днём в сети появилось фото с граффити с Осипом Мандельштамом, которое перекрыли железной трубой. Она плотно прилегает к стене дома и перечёркивает лицо писателя и поэта.

Напомним, великий поэт Серебряного века жил в Твери, если точнее, в тогдашнем Калинине с 1937 по 1938 год, когда ему запретили жить в Москве. В 1938 году Мандельштама арестовали и он умер в больничном бараке пересыльного лагеря.

Как будут решать вопрос с «настенной живописью» с портретом одного из лучших литераторов XX века на доме №28 на улице Трёхсвятская, пока неизвестно.