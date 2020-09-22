Житель Тверской области покалечил дочь и получил год колонии

За причинение увечий дочери мужчина получил год колонии Фото: архив "КП"

Перед судом предстал 25-летний житель Калининского района Тверской области, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Суд установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Эммаусском сельском поселении кинул девочку на кровать, она получила перелом бедренной кости.

- В ходе рассмотрения дела подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.