В Тверской области пьяный отец сломал ногу маленькой дочери
Преступление было совершено 15 мая 2020 года, сообщение поступило в следственный отдел регионального СК России.
По версии следствия, вечером того же дня, отец малолетней девочки, 2016 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил девочку и силой кинул на кровать. В результате падения у ребенка диагностирован перелом бедренной кости. Медики определили травму как тяжкий вред здоровью.
В отношении 25-летнего подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего).
- Мужчина задержан и допрошен. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Решением суда, по ходатайству следователя, фигурант заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU