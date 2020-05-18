2020-05-18T15:45:21+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный отец сломал ногу маленькой дочери

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства происшествия выясняют следователиОбстоятельства происшествия выясняют следователиФото: Евгения ГУСЕВА
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Преступление было совершено 15 мая 2020 года, сообщение поступило в следственный отдел регионального СК России.

По версии следствия, вечером того же дня, отец малолетней девочки, 2016 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил девочку и силой кинул на кровать. В результате падения у ребенка диагностирован перелом бедренной кости. Медики определили травму как тяжкий вред здоровью.

В отношении 25-летнего подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего).

- Мужчина задержан и допрошен. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Решением суда, по ходатайству следователя, фигурант заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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