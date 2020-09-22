Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Пять долгожительниц из Тверской области отметили Дни рождения в сентябре

Самой пожилой исполнилось 106 лет
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Пять долгожительниц отметили Дни рождения в сентябре

Пять долгожительниц отметили Дни рождения в сентябре

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Пять долгожительниц Тверской области в сентябре отметили Дни рождения. Всем им исполнилось больше 100 лет.

По информации территориального отделения Пенсионного фонда России по Тверской области, самой пожилой женщине Любови Николаевне Михайловой из города Кимры исполнилось 106 лет.

Елизавета Егоровна Евстигнеева из Твери отметила юбилей - 105 лет, Зинаиде Георгиевне Крыловой из Калязина исполнилось 103 года, две жительницы Твери – Клавдия Антоновна Зайцева и Наталья Кирилловна Епифанова отпраздновали 101-й День рождения.