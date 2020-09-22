Иномарка протаранила забор в результате ДТП в Твери

Пострадавшему водителю оказали помощь и отпустили Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло днем, 21 сентября, в районе дома №11 по улице 2-я Беговая в Твери.

По информации региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", на нерегулируемом перекрестке выезжая со второстепенной дороги, не пропустил "Ниссан Ноте" под управлением 38-летнего водителя, который двигался по главной.

В результате столкновения водитель на "Ниссане" врезался в забор и получил травмы. Ему оказали помощь и отпустили.