В Максатихе Тверской области мужчина сжег автомобиль знакомого

Мужчина разбил окно и поджег салон Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в дежурную часть Максатихинского отдела полиции МО МВД России "Бежецкий" от местного жителя.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники пожарной части.

Автомобиль потушили, после чего полицейские осмотрели место происшествия, опросили владельца машины и возможных свидетелей.

Подозреваемым оказался неработающий 42-летний житель Максатихи. Мужчина пояснил, что сжег машину из-за личного конфликта с потерпевшим. Ночью он разбил стекло автомобиля, поджег салон и скрылся.

По части 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.