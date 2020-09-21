Водитель пассажирского автобуса в Твери отвлёкся от дороги и начал «копаться» в телефоне

В Твери водитель автобуса отвлёкся от дороги и начал «копаться» в телефоне. Фото: видео в сообщество «Подслушано у водителей», Алёна Царик, скриншот – ВК/podslyshano_y_voditelei69.

Пользовательница социальных сетей Алёна Царик вместе с роликом опубликовала короткий рассказ, что две недели назад была свидетельницей, как водитель автобуса №33 отвлекался от дороги. По её словам, мужчина на протяжении шести остановок что-то упорно искал в своём смартфоне. К счастью, дорожного происшествия не произошло.

– Водитель во время движения на протяжении шести остановок ехал со скоростью 30 км/ч, играя в телефоне в игры. Маршруточники пересели на автобусы Верхневолжья, – поделилась своим негодованием тверичанка.

В компании «Верхневолжское АТП» оперативно отреагировали на размещённую в интернете информацию и дали «КП»-Тверь» комментарий.

– Перевозчик ООО «Верхневолжское АТП» проводит служебную проверку. Личность водителя установлена, он будет уволен. Приносим извинения за доставленные неудобства, – прокомментировали в компании «Транспорт Верхневолжья».