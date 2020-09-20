Умер режиссёр, телеведущий Михаил Борисов, поставивший в Твери спектакль «Свадьба Кречинского». Фото: Анастасия Чистякова.

Как сообщала федеральная «Комсомольская правда», телеведущего, заслуженного деятеля искусств России и режиссёра Михаила Борисова 19 сентября госпитализировали прямо со съёмочной площадки в московскую клинику. У него диагностировали воспаление лёгких и подключили к аппарату ИВЛ, сделали тест на коронавирус. Наступила клиническая смерть, врачи сделали всё возможное, но пациент умер.

Напомним, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства России в области культуры Михаил Борисов поставил в Тверском театре драмы спектакль «Свадьба Кречинского» по А.В. Сухово-Кобылину. Премьера прошла год назад – 26 сентября 2019 года.

Информацию о смерти артиста опубликовали и на сайте Театрального института имени Щукина, где он преподавал.

– Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный - Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне, – написали на интернет-странице вуза.

Михаил Борисович Борисов, помимо того, что вёл телелотерею «Русское лото», работал в разные годы работал во многих театрах страны, преподавал в театральных вузах, помог найти свой профессиональный путь многих молодым актёрам.