В Тверской области после ремонта открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Волочанин»

Спорткомплекс в Волочке снова принимает посетителей. Фото: ПТО
Торжественное открытие капитально отремонтированного Физкультурно-оздоровительного комплекса «Волочанин» в Вышнем Волочке прошло 18 сентября.
Этот спорткомплекс весьма популярен у горожан - по статистике жители Волочка посещают его более 2000 раз.
Как поясняют в пресс-службе областного правительства, строители в ходе ремонта усилили грунты основания, выравнять полы полов, покрасили стены, нанесения разметку игровой площадки.
Теперь в комплексе и дети и взрослые смогут заниматься в оснащенном тренажерном зале.
Проект благоустройства ФОКа в Вышнем Волочке, в который войдут озеленение территории, реконструкция дороги на участке и создание спортивных беговых дорожек поручил разработать в августе этого года губернатор Игорь Руденя, побывавший здесь во время своей рабочей поездки.