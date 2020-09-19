Фестиваль «Княжество Тверское» приглашает жителей Твери на рыцарские бои в ландшафтном парке Тьмака

Традиционный рыцарский турнир смогут увидеть гости фестиваля. Фото: администрация Твери
20 сентября в полдень в ландшафтном парке «Тьмака» будет проходить ежегодный исторический фестиваль «Княжество Тверское».
Традиционно сюда из разных городов страны съезжаются реконструкторы - будут бои на мечах, палатки с едой, интерактив и пр.
Как поясняют в горадминистрации, главной площадкой «Княжества Тверского» станет интерактивный лекторий, здесь будут говорить об исторической реконструкции, причём, не только эпохи рыцарства, но и Отечественной войны 1812 года.
Вообще же изюминкой этого фестиваля, по мысли организаторов, как раз и станет лагерь воинов Русской императорской армии времен Отечественной войны 1812 года. Гости фестиваля смогут увидеть, как были одеты солдаты лейб-гвардии Литовского, Семеновского и Московского гренадерских полков, а также Тверской егерский батальон. На площадке можно будет узнать, как проходил набор в рекруты и даже поучаствовать в этой процедуре. Традиционно самым зрелищным моментом
фестиваля станет рыцарский турнир по историческому средневековому бою «Меч Твери».
Программа фестиваля:
ЗОНА ТУРНИР «МЕЧ ТВЕРИ»
11:00 – Начало регистрации и технической комиссии бойцов стального турнира «Меч Твери»
12:00 – 15:00 Стальной турнир «Меч Твери»
12:00 – 17:00 Открытое первенство Тверской области по спортивному мечу «Меч Твери»
В течение дня:
- Выступления музыкальной группы «MystTerra»
- Работа игровой площадки «Ладейные качели»
ЗОНА ЛЕКТОРИЯ
13:00 – Лекция-демонстрация Александра Качалова «Русские музыкальные
инструменты с древности до наших дней» 14:00 – Лекция-демонстрация Ильи Ульянова «Наука побеждать: Тактика военных действий и русский солдат в 1812 году»
15:00 – Лекция-демонстрация Сергея Култаева «Исторические Европейские боевые искусства: история и современность»
16:00 – Лекция-демонстрация Дины Елисеевой «Одежда Древней Руси - виды, покрой, изготовление»
В течение дня:
- Работа выставки исторических русских музыкальных инструментов
- Мастер-класс по набойке по ткани Сеансы исторической реконструкции жизни лагеря русской армии периода 1812 года в течение дня:
- Прохождение пехотной колонны
- Набор «рекрутов»
- Смена караула
- Укладывание солдат на «отдых» в палатку
- Маневры, построение, атака
ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЗОНА
- Работа фотозоны «Русский лагерь»
- Работа фотозоны «Юрта»
- Работа фотозоны «Пристань»
- Работа фотозоны «Рыцарский лагерь»
- Историческая настольная игротека
ПРОЧИЕ ПЛОЩАДКИ (В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ)
- Фудкорт «Сытный двор»
- Лучный тир
- Купеческие палатки.