Фестиваль «Княжество Тверское» приглашает жителей Твери на рыцарские бои в ландшафтном парке Тьмака

Традиционный рыцарский турнир смогут увидеть гости фестиваля. Фото: администрация Твери

20 сентября в полдень в ландшафтном парке «Тьмака» будет проходить ежегодный исторический фестиваль «Княжество Тверское».

Традиционно сюда из разных городов страны съезжаются реконструкторы - будут бои на мечах, палатки с едой, интерактив и пр.

Как поясняют в горадминистрации, главной площадкой «Княжества Тверского» станет интерактивный лекторий, здесь будут говорить об исторической реконструкции, причём, не только эпохи рыцарства, но и Отечественной войны 1812 года.

Вообще же изюминкой этого фестиваля, по мысли организаторов, как раз и станет лагерь воинов Русской императорской армии времен Отечественной войны 1812 года. Гости фестиваля смогут увидеть, как были одеты солдаты лейб-гвардии Литовского, Семеновского и Московского гренадерских полков, а также Тверской егерский батальон. На площадке можно будет узнать, как проходил набор в рекруты и даже поучаствовать в этой процедуре. Традиционно самым зрелищным моментом

фестиваля станет рыцарский турнир по историческому средневековому бою «Меч Твери».

Программа фестиваля:

ЗОНА ТУРНИР «МЕЧ ТВЕРИ»

11:00 – Начало регистрации и технической комиссии бойцов стального турнира «Меч Твери»

12:00 – 15:00 Стальной турнир «Меч Твери»

12:00 – 17:00 Открытое первенство Тверской области по спортивному мечу «Меч Твери»

В течение дня:

- Выступления музыкальной группы «MystTerra»

- Работа игровой площадки «Ладейные качели»

ЗОНА ЛЕКТОРИЯ

13:00 – Лекция-демонстрация Александра Качалова «Русские музыкальные

инструменты с древности до наших дней» 14:00 – Лекция-демонстрация Ильи Ульянова «Наука побеждать: Тактика военных действий и русский солдат в 1812 году»

15:00 – Лекция-демонстрация Сергея Култаева «Исторические Европейские боевые искусства: история и современность»

16:00 – Лекция-демонстрация Дины Елисеевой «Одежда Древней Руси - виды, покрой, изготовление»

В течение дня:

- Работа выставки исторических русских музыкальных инструментов

- Мастер-класс по набойке по ткани Сеансы исторической реконструкции жизни лагеря русской армии периода 1812 года в течение дня:

- Прохождение пехотной колонны

- Набор «рекрутов»

- Смена караула

- Укладывание солдат на «отдых» в палатку

- Маневры, построение, атака

ИСТОРИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЗОНА

- Работа фотозоны «Русский лагерь»

- Работа фотозоны «Юрта»

- Работа фотозоны «Пристань»

- Работа фотозоны «Рыцарский лагерь»

- Историческая настольная игротека

ПРОЧИЕ ПЛОЩАДКИ (В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ)

- Фудкорт «Сытный двор»

- Лучный тир

- Купеческие палатки.