Игорь Руденя и Игорь Левитин побывали на тверском заводе российского производителя электротранспорта

Игорь Руденя и Игорь Левитин прошлись по цехам тверского завода российского производителя городского электротранспорта. Фото: ПТО

18 сентября помощник Президента РФ Игорь Левитин вместе с губернатором Игорем Руденей побывал не только на базе Верхневолжской АТП, но и посетил завод компании «ПК Транспортные системы».

Там гостям показали цеха, рассказали, что 85% используемых там деталей - российские.

В 2018 году этот производство, которое размещалось тогда на территории Тверского вагонзавода, осмотрел Президент России Владимир Путин. Главу государства тогда впечатлил трамвай «Витязь-М». Его собирают с 2014 года.

ООО «ПК Транспортные системы» – российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Имеет три производственные площадки – в Санкт-Петербурге, Энгельсе и Твери. Ежегодно тверским филиалом выпускаются более 150 кузовов и 450 эластичных поворотных трамвайных тележек.