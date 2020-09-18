Орхидеи зацвели посреди осени в Тверском ботаническом саду

В Твери и в холода цветут тропические цветы! Фото: Юрий НАУМЦЕВ

В Ботаническом саду Тверского госуниверситета, или как называют его работники, в Саду Души посреди промозглой осени распускаются орхидеи.

Это не чудо, а результат труда специалистов. В Ботаническом саду есть «Зелёный Дом» - оранжерея, созданная не для учёных-ботаников, а для гостей сада. В «Зелёном Доме» царит вечное лето, а потому даже в холодную погоду там можно любоваться прекрасными цветами.

Цветение орхидей работники сада на страничке в соцсети называют завораживающим зрелищем:

- Всё в этих цветах, все эмоции жизни - от любви до ненависти…

А ещё спрашивают, выставку каких тропических или других растений хотели бы увидеть тверичане в саду. Так что у жителей Твери есть шанс попросить Ботанический сад о выставке своих самых любимых цветов.