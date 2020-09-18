Помощник президента России и губернатор Тверской области посетили Верхневолжское АТП. Фото: ПТО.

Во время рабочей поездки помощник президента России Игорь Левитин и губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрели территорию предприятия, автобусы подвижного состава, а также ремонтную мастерскую. На встрече с водителями общественного транспорта обсудили перспективы развития тверской транспортной системы, состояние дорог и подготовку новых кадров.

Всего сейчас на автобусах, запущенных с февраля 2020 года, работает 900 водителей. Все они получают полный соцпакет и бесплатное медицинское обследование. В автобусах установлены камеры видеонаблюдения. Кроме того, салоны ежедневно дезинфицируют.

Также Игорь Левитин и Игорь Руденя посетили компанию «Транспорт Верхневолжья», которая работает оператором новой транспортной системы. В компании работает круглосуточный кол-центр, система контроля потоков пассажиров и другие системы управления.

Напомним, всего в Твери и Калининском районе действует 85 маршрутов, на которых курсирует 470 автобусов.

Игорь Левивитин и Игорь Руденя проверили, как рабаотает «Транспорт Верхневолжья». Фото: ПТО.

Кроме того, как «КП»-Тверь» уже рассказывала, на АТП представили автобусы, на которых можно будет доехать до Ржевского мемориала Советскому солдату.