Две школы пытались изменить условия контрактов на горячее питание для учеников в Тверской области

Две школы в Тверской области пытались изменить условия контрактов на горячее питание для учеников. Фото: Алексей Косоруков.

В Удомле прокуратура выяснила, что две местные школы поменяли условия контрактов с подрядными организациями, которые поставляют питание для учеников. Руководство учреждений заключило дополнительные соглашения к документам, которые и заинтересовали правоохранительные органы.

Согласно документации, в контрактах появились пункты, которые фактически заменили поставку горячего питания выдачей школьникам продуктов. Тем самым, во всяком случае, на бумаге, условия существенно поменялись.

В итоге, по решению прокуратуры все три стороны соглашения получили штрафы в размере 280 тысяч рублей. Нарушения по контрактам устранили.