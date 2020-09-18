Туристический маршрут «Государева дорога» смогут предложить 12 туроператоров

12 туроператоров смогут предложить туристический маршрут «Государева дорога». Фото: ПТО.

«Государева дорога» – это туристический маршрут, который объединяет объекты Тверской, Московской, Новгородской и Ленинградской областей. Теперь он появится в продаже у 12 туристических компаний с рекламным слоганом «777 километров истории между двумя столицами». Первые путешественники смогут отправиться по нему уже в новогодние каникулы.

Стоимость тура на одного туриста при двухместном размещении в отеле составит 27,5 тысяч рублей. Сейчас программа путешествия рассчитана на шесть дней, но в дальнейшем будут разработаны варианты на один, два и три дня.

По информации Министерства туризма Тверской области, туристы будут жить только в классифицированных гостиницах. Также включено двухразовое питание, около 20 экскурсий в сопровождении экскурсовода.

Также на форуме «Отдых – 2020» рассмотрели доступность маршрута для туристов на машинах. Сформировали предложения увеличить количество знаков туристической навигации на федеральных трассах, магазинов с сувенирами, разработать специальную карту гостя с кешбэком.

«КП»-Тверь» недавно подробно рассказывала о маршруте «Государева дорога».