По гужевому пути Романовых: Что такое Государева дорога, давшая имя турмаршруту через Тверскую область

Одной из главных достопримечательностей "Государевой дороги" в нашем регионе является Императорский путевой дворец в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

«...Путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый». Это отрывок из незавершенного публицистического произведения Александра Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург» - своеобразной антитезы знаменитого сочинения Радищева.

Оба живописали свои поездки меж двух столиц - в конце XVIII и первой трети XIX веков - по Государевой дороге, в честь которой теперь назван туристический маршрут.

Туризму - государев маршрут

Турпроект и идея дать ему название «Государева дорога» родились в Тверской области в 2018 году. А уже в 2019-м губернатор Игорь Руденя заключил соглашение с Московской, Ленинградской и Новгородской областями, а также Ростуризмом. В итоге туристический маршрут стал межрегиональным. Как и было в истории.

Большая часть маршрута проходит по федеральной трассе М-10. В Верхневолжье он начинается с храмового комплекса села Завидово и музея «Государева дорога», который рассказывает о быте путешественников. Далее - село Городня, где находится единственный сохранившийся памятник архитектуры великого Тверского княжества - церковь Рождества Богородицы. В посёлке Эммаус туристов приглашают в Музей Калининского фронта. Затем следует Музей Валентина Серова в усадьбе Домотканово, а за ним - Тверь. Тут путешественников ждёт обзорная экскурсия по городу, посещение Императорского путевого дворца.

Кроме того, в маршрут входит посещение Николо-Малицкого монастыря, Вышнего Волочка, академической дачи имени Репина, усадьбы Раёк - творения известного архитектора Николая Львова, древнего Торжка, музея под открытым небом «Василёво», где представлены образцы русской деревянной архитектуры.

Графика: туристический портал Тверской области welcometver.ru

Прямолинейный першпективный путь

Мы решили вспомнить, а что это за Государева дорога, по которой назван турмаршрут.

Налажена она была в XIII веке. До Петровской России на Руси длинных сухопутных дорог-магистралей в современном понимании этого слова не существовало. Были, конечно, протоптанные лошадьми тракты, кое-где выложенные бревнами, не более того. В качестве путей сообщения в основном использовали реки.

«Прямолинейный першпективный путь», или, по-другому, «всесезонный гужевой тракт» из недавно построенного Санкт-Петербурга в Москву (и наоборот) в начале XVIII столетия решил создать Петр I. Император свойственным ему широким жестом ввел «натуральную повинность жителей» тех деревень, которые располагались в зоне пятидесяти вёрст по обеим сторонам от строящейся дороги. То есть привлек бедных крестьян к созданию трассы. Она строилась из окружавшего ее леса. Стройматериала было навалом.

Процесс был таков: дорогу мостили брёвнами, которые крепились к земле специальными кольями по бокам и по центру. Сверху полотно покрывалось связками хвороста (фашинами) и трамбовалось песком.

Сами представьте, как «удобно» было ехать по такой трассе, особенно когда она по весне-осени приходила в негодность. Но это было только начало…

Гужевую дорогу достроили лишь в 1746 году, уже при императрице Елизавете Петровне. При ней же трасса в редких местах даже была выложена камнем. Совершенствовать Государеву дорогу, как её уже называли тогда в народе, начали во времена Екатерины II. В 1780-х её стали активно мостить камнем, но в следующем десятилетии процесс затормозился из-за русско-турецкой войны. Уже после военных кампаний против Наполеона в 1816 году император Александр I возобновил работы по капитальному каменному покрытию трассы меж двух столиц. Завершены они были аж в 1833 году при Николае I.

В итоге дорога длиной в 702 версты стала мощёным полотном шириной восемь с половиной метров. Сделана она была по методу француза Пьера Трезагё: в основу фундамента дороги укладывали слой из камней в 10 см, трамбовали, сверху насыпали два слоя щебня по 8 см. Обочины укрепляли бордюрным камнем. К слову, первый асфальт на Государевой дороге начали класть только в 1930-х годах…

«…на случай проезда Нашего...»

Понятно, что ездить по этой трассе было то еще удовольствие, особенно приятный массаж филейных частей можно было получить до того, как её полностью «обрядили в каменные одежды». В связи с этим для отдыха представителей императорской семьи от тряски на Государевой дороге по повелению Екатерины II в среднем через каждые 65 км поставили одиннадцать путевых дворцов. Где-то они стали архитектурными украшениями, а где-то - просто небольшими и довольно скромными на вид зданиями в стиле зрелого классицизма.

С 1782 года по указу императрицы Екатерины II путевые дворцы должны были выполнять почтовые функции, но при этом содержаться «в таком исправном состоянии, дабы на случай проезда Нашего могли тотчас очищены быть».

Самые шикарные каменные путевые дворцы были воздвигнуты при Екатерине Великой в Твери и Новгороде. В 1770-х годах в Верхневолжье вместо деревянного дворца построили каменный и в Торжке. Сегодня он ветшает и пустует уже больше 14 лет. Но его должны отреставрировать.

Тверской путевой дворец близок резиденциям европейских монархов эпохи барокко. Интересно, что для формирования площади перед ним и Спасо-Преображенским собором в начале XIX века в Тверском кремле снесли древние крепостные стены и засыпали остатки рва.

Кстати, гужевая дорога была не в состоянии обеспечить необходимый грузопоток к Санкт-Петербургу, ее дублером была Вышневолоцкая водная система. Cо строительством Николаевской железной дороги, открытой в 1851 году, шоссе меж двух столиц (европейский термин, пришедший в начале XIX века на смену «всесезонной гужевой») стала терять значение, а водная система практически перестала существовать.