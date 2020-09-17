Губернатор Тверской области наградил поисковиков из экспедиции под Ржевом

Во время перезахоронения останков погибших солдат... Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя на закрытии Международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт» поблагодарил её участников - поисковиков.

Глава региона вручил награды командирам поисковых отрядов «Пионер» (Москва) Михаилу Богданову и «Енисей» (Красноярск) Владимиру Волошенко, генеральному директору Фонда «Союз поисковых отрядов» (Москва) Юрию Смирнову, члену сводного поискового отряда Тверского регионального отделения «Поисковое движение России» Алексею Наследникову.

Благодарность губернатора Тверской области объявлена ветерану Великой Отечественной войны Марии Ивановне Зверевой, а также коллективу ООО «Ржевмелиорация» и личному составу 90-го отдельного специального поискового батальона, в/ч 11115 Западного военного округа.

Экспедиция завершилась сегодня, 17 сентября. В поиске и поднятии останков солдат принимали участие почти 500 поисковиков в составе 66 отрядов из 53 регионов России.