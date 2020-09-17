704 поднятых советских солдат, 12 именных медальонов: В Тверской области завершилась экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

В Тверской области закрылась пятая Международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Фото: Степан КАМЕНЕВ

17 сентября на церемонию закрытия вахты под Ржев 85-летний Валериан Матвеев приехал из Башкирии с родственниками и привёз с собой портрет отца. Погиб тот в Ржевской битве. А теперь вот - найдены останки, и воин будет похоронен со всеми почестями. Батырша Матвеев ушёл на фронт в 1941 году. Дослужился до сержанта. До 2019 года числился пропавшим без вести...

– Спасибо большое всем! От нашей семьи, от всех наших земляков, – благодарил поисковиков Валериан Матвеев.

Опознать его отца смогли по сохранившемуся медальону. О том, где мог быть захоронен воин, рассказала жительница Ржевского района, ветеран Мария Зверева, бывшая свидетельницей тех событий. Московские поисковики, используя тяжёлую технику, вскрыли братское захоронение.

Валериан Матвеев, благодаря работе поисковиков, смог похоронить отца-фронтовика, погибшего под Ржевом. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Валериан Батыршиевич не мог сдержать слёз, увидев гроб. Склонившись, он долго прощался с папой и вытирал платком глаза.

– Помню, как гулял с ним за руку. Лицо его из памяти стёрлось, а воспоминания о теплоте руки осталось.

Мы маленькие были, не очень понимали – воюет и воюет, нас защищает... – добавил Валериан Матвеев.

В пятой экспедиции «Калининский фронт», проходившей с 3 по 17 сентября, участвовали более полутысячи поисковиков из 53 регионов страны.

Бойца тверского поискового отряда «Исток» Андрея Ионова наградили за плодотворную работу. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Среди них были и бойцы тверского отряда «Исток». Одного из них, Андрея Ионова, на торжественном закрытии вахты наградили за плодотворный труд.

– Подняли останки 10 бойцов. Погодные условия были тяжёлые, дождь часто лил, постоянно в грязи. А вот условия проживания очень хорошие. Были поставлены душевые палатки, хорошее трёхразовое питание, – поделился поисковик из отряда «Исток» Андрей Ионов.

Всего тверичане копали около трёх дней в районе деревни Панино. Недалеко от железной дороги.

На торжественной церемонии к Ржевскому мемориалу Советскому солдату возложили цветы и провели минуту молчания. Были здесь и высокие гости.

В Ржеве захоронили останки 704 советских солдат. Фото: ПТО.

Первым слово взял спецпредставитель президента России, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.

– Я хорошо знаю о деятельности поисковых отрядов в последние 15-20 лет и их успехах. А здесь, в Ржевском районе, одно из святых мест в плане подъёма павших советских воинов. Здесь сложили голову сотни тысяч наших соотечественников, – подчеркнул Сергей Иванов.

В 2020 году в Ржевском районе работали и отряды из СНГ. В том числе, Белоруссии и Казахстана.

– Вы ставите точку для солдат, чьи останки находите. А также восстанавливаете историческую справедливость. Благодаря вам, поисковики, благодаря историкам, краеведам внимание общественности приковано к этой странице истории. Говорят, это самая кровопролитная битва за всю историю войн на Земле. Благодаря вам родилась идея создания этого мемориала, – поблагодарил за работу поисковиков государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал комментарий прессе.

– По поручению президента прошла очередная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Перезахоронены останки более 704 воинов. Отличившиеся поисковики получили награды. Также передали останки родственникам, чтобы те могли похоронить. Это значимое мероприятие на нашей земле. Я уверен, что и следующие поколения будут работать на сохранение исторической памяти, продолжать это дело. Ржевский мемориал долгие-долгие годы будет местом, где будут вспоминать о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны, – заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Останки воинов с отпеванием и почестями захоронили на Мемориальном кладбище советских воинов в Ржеве.

Никто не забыт и ничто не забыто. Фото: ПТО.

Справка «КП»

За пять лет работы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» подняли останки 1728 погибших в Ржевской битве. Узнали имена 127. В 27 случаях нашлись родственники солдат.