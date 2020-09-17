В Тверской области поймали отобравшего у юноши смартфон мужчину

Мужчина арестован Фото: Олег ЗОЛОТО

В Вышнем Волочке вечером на одной из улиц под угрозой избиения отобрали смартфон у 19-летнего жителя города. Сделавший это незнакомый мужчина скрылся.

Но ненадолго. Уже через сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, по приметам подходящего под описание разыскиваемого. Стражи правопорядка задержали злоумышленника.

Предполагаемым грабителем оказался неработающий 23-летний местный житель. При личном досмотре у него нашли похищенный телефон.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области сообщает, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.