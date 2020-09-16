Тверской актёр Тарас Кузьмин поиронизировал над тверскими СМИ

Про случай с Тарасом Кузьминым в Санкт-Петебурге уже создают мемы. Фото: аккаунт в соцсетях Тараса Кузьмина – FB/kuztara.

Напомним, актёра театра и кино Тарас Кузьмин 16 сентября написал пост о том, как накануне в Санкт-Петербурге его задержали во время досмотра багажа на Московском вокзале. Причиной стала сувенирная граната в сумке, которую артист вёз сыну. Вокзал оцепили на несколько часов, приехали спецслужбы.

Информация из аккаунта в соцсетях Тараса Николаевича привлекла внимание тверских интернет-порталов. Вечером 16 сентября актёр написал ещё один пост уже с иронией по поводу того, как работают журналисты.

– Целый день звонят родственники и друзья, и даже некоторые знакомые, с которыми не виделся несколько лет. Спасибо СМИ, что поддерживают наши связи. Но близкие родственники на валерьянке и валидоле, – посетовал в соцсетях Тарас Кузьмин.

Кроме того, герой публикаций выложил тематический мем, который создали его друзья. Подпись гласит, что «это лучше заголовков».