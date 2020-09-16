Известный тверской актёр на несколько часов остановил работу главного ж/д вокзала в Санкт-Петербурге

Известный тверской актёр на несколько часов остановил работу ж/д-вокзала в Санкт-Петербурге. Фото: личная страница в соцсетях Тараса Кузьмина – FB/kuztara.

Историю поведал в соцсетях сам актёр. Накануне, 15 сентября, он уезжал из северной столицы в Тверь, а его супруга Анна Брусова купила для их сына Лёвы в магазине сувениры в виде патронов и оболочки старой гранаты. Во время досмотра багажа у охраны Московского вокзала возникли вопросы.

Железнодорожный вокзал на несколько часов перекрыли, приехала полиция, сапёры и кинологи с собаками. В своём посте «Бомбическая история» в социальных сетях Тарас Кузьмин рассказывает о происходящем с юмором и упоминает, что даже хотел тогда разместить объявление: «Ищу адвоката. Пашаева не предлагать».

– И тут начался театр абсурда. Мне всё происходящее казалось какой-то нереальной сказкой, глупым сном, который должен сейчас закончиться. <...> Я переживал, что опоздал на Сапсан на несколько минут, но полиция сказала, что из-за этого переживать не стоит, потому что я могу опоздать на несколько лет, и как минимум условно. Я перестал переживать из-за поезда, – рассказывает в посте в соцсетях актёр театра и кино Тарас Кузьмин.

Актёр Тарас Кузьмин в Санкт-Петербурге на матче «Зенита». Фото: личная страница в соцсетях Тараса Кузьмина – FB/kuztara.

История закончилась благополучно. Сувениры «изъяли». После того, как выяснили все обстоятельства, Тарас Кузьмин приехал в Тверь. В посте актёр упоминает, что их с женой, «возможно, ещё вызовут после экспертизы».