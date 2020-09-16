Жительницу Красного Холма разыскивают в Тверской области

В Тверской области ищут жительницу Красного Холма Викторию Федорову. Фото: ВПСО «Сова» Тверь и Тверская область – ВК/poisk_tver.

В информации поисковиков отряда «Сова» указано, что 30-летняя Виктория Федорова ушла из квартиры в городе Красный Холм по адресу третий переулок Льва Толстого, дом 15, и обратно не вернулась. Объявлены поиски. Просят помочь всех неравнодушных жителей региона.

Из особых примет у Виктории Викторовны только очки. Внешность описываю так: рост 1,75 м, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

Когда уходила из дома на ней были чёрная куртка, джинсы, чёрно-красные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей просят откликнуться по телефонам: +7-915-721-45-15 и +7-920-682-04-05.