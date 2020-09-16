Двоих фальшивомонетчиков задержали в Твери

В Тверской области молодые люди заплатили за покупки фальшивыми деньгами. Фото: сайт pixabay.com

История началась в августе, когда кассир одного из магазинов в Твери сообщил, что две купюры номиналов пять тысяч рублей вызывают сомнения в подлинности. Полиция отправила деньги на экспертизу. Выяснилось, что это подделка.

Эксперты лаборатории МВД сделали однозначный вывод, что такие деньги на предприятиях Госзнака не выпускались. Выяснилось, что покупки на них совершили двое 22-летних молодых людей, живущих в Тверской области.

В съёмной квартире подозреваемых провели обыск. Выяснилось, что парни купили фальшивые банкноты в интернете.

Теперь жителям региона грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас они находятся под стражей, расследование продолжается.