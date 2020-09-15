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В Твери хотят отремонтировать тротуар на проспекте Победы почти за 12 миллионов рублей

Соответствующий конкурс разместили 15 сентября на сайте госзакупок
Семён ЛЕГКОВ
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Так проспект Победы выглядит после сильного дождя – ливневые канавы собираются чинить. Фото: сообщество в соцсетях «Я живу в Твери» – ВК/live_tver.

Так проспект Победы выглядит после сильного дождя – ливневые канавы собираются чинить. Фото: сообщество в соцсетях «Я живу в Твери» – ВК/live_tver.

Общая протяжённость тротуара на проспекте Победы в Твери, который отремонтируют – 882 метра. Территория, которую приведут в порядок располагается от пересечения проспекта Победы с Волоколамским до площади Терешковой. Срок, к которому работа должна быть закончена – 30 ноября.

Стоимость контракта на выполнение работ почти 11,8 миллиона рублей. Гарантия на дорожное покрытие – 6 лет, на другие работы – 5 лет. На выделенные средства должны будут также заменить канализационные люки и отремонтировать ливнёвки.

Заявки принимают до 23 сентября.