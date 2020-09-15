В Тверской области рекультивируют шесть свалок ТКО

Появилась надежда, что свалки под Кимрами, Нелидово, Тверью и еще в трех муниципалитетах исчезнут. Фото: Управление Росприроднадзора по Тверской области

Рекультивировать мусорные свалки будут по нацпроекту «Экология». Его реализацию 15 сентября рассмотрели на заседании областного правительства.

- Создавая модель обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, мы не планировали, не планируем и не будем работать с завозом мусора из других регионов, – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Согласно задачам нацпроекта, в нашем регионе к 2024 году на утилизацию должны отправлять почти до 50% ТКО, на обработку – до 100%.

В 2020 году запланировано приступить к техническому этапу рекультивации свалок в Кимрах и Нелидове.

Как отметил глава Нелидовского городского округа Владимир Пашедко, хоть свалка отходов в черте города хоть и закрыта по решению суда, но продолжает наносить вред окружающей среде, здоровью нелидовцев:

- Хорошо, что наш городской округ в числе первых в Тверской области приступит к рекультивации свалки. Это большой и важный шаг по улучшению экологии нелидовской земли.

До 2023 года также планируется рекультивировать мусорный полигон на 13-м км Бежецкого шоссе под Тверью, а также ликвидировать свалки в Бологое, Фирово, Краснохолмском муниципальном округе.

Регион постепенно переходит на новые принципы в сфере обращения с ТКО. Внедряется система раздельного сбора мусора.

Модернизирован мусоросортировочный комплекс на 21-м км Бежецкого шоссе. В регионе запланировано строительство еще нескольких мусоросортировочных комплексов, перегрузочных станций.

Кроме того, с использованием ресурсов Программы поддержки местных инициатив планируется обновление контейнерных площадок.

Игорь Руденя поручил отраслевым министерствам внести предложения по созданию новых площадок для ТКО в муниципалитетах региона.