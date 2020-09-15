Не Волгой одной: Игорь Руденя поддержал идею о проекте очистки Западной Двины в Тверской области

По нацпроекту в стоящих на Волге городах региона должны построить и реконструировать 25 объектов для обеспечения населения чистой водой и снижения сбросов сточных вод. Фото: Александр ЖМУЛИН

Как известно, одной из первоочередных задач в реализации этого нацпроекта в нашем регионе является оздоровление Волги. Есть большие планы по реконструкции очистных сооружений в верхневолжских городах. Часть из них уже начали воплощать в жизнь.

- Задачами проекта «Экология» в Тверской области являются сокращение выбросов в бассейн реки Волги, повышение качества питьевой воды для населения. Для нас ответственная задача - содержать самую крупную реку в Европе в надлежащем состоянии. Это не просто символ нашей территории - водный объект имеет ключевое значение для нашего дальнейшего развития, - подчеркнул губернатор Игорь Руденя в начале заседания.

Главным вопросом в повестке очередного заседания областного правительства во главе с Игорем Руденей стал нацпроект "Экология"

Как напомнил губернатор, в целом за три с лишним года в нашем регионе должны построить и реконструировать 25 объектов для обеспечения населения чистой водой и снижения сбросов сточных вод в Волгу.

К примеру, по проекту «Оздоровление Волги» запланирована модернизация восьми очистных сооружений и систем водоотведения в восьми муниципалитетах.

Графика: ПТО

В итоге объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в великую реку в тверском крае, должен сократиться почти на 87%, или на 62 373,6 тыс. куб. м в год.

Сейчас по этому показателю наша область занимает девятое место среди других субъектов РФ. В год в регионе в Волгу сбрасывают 71 853 тыс. куб. м загрязненных сточных вод. Для сравнения: в находящейся на первом месте Москве - 1 371 949 тыс. куб. м, а в занимающей восьмое место Волгоградской области - 89 317,9 тыс. куб. м.

К 2024 году планируется обеспечить качественной питьевой водой 99% городского населения и 85,8% всех жителей Тверской области.

Графика: ПТО

В 2020-м начались реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений в Твери и первый этап реконструкции очистных сооружений в Конаково. Планируется также сделать это в селе Городня Конаковского района (со строительством напорной линии от поселка Радченко), Торжке, Старице, Калязине, Осташкове и Бежецке.

Также в этом году запланировано заключение контракта на реконструкцию водозаборных сооружений и системы подготовки питьевой воды в Ржеве.

- Для Ржева проблема качества воды - одна из самых актуальных. Благодаря включению городских объектов в нацпроект, ее удастся решить, тем самым сделав жизнь в городе более комфортной. Это стало возможным за счёт поддержки со стороны правительства региона», - отметил директор Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский, который 13 сентября избран депутатом Законодательного Собрания региона по Ржевскому округу.

в Твери уже второй год ведется модернизация водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста. Работы по обновлению водозабора начаты и в Кесовой Горе.

Графика: ПТО

На заседании поступило одно интересное предложение. Глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник заявил о необходимости приведения в порядок не только Волги, но и реки Западной Двины.

Губернатору инициатива пришлась по душе.

- Министерства, вносите предложения, будем с федеральным центром вести переговоры, чтобы как дополнительный опцион включить эту реку в нацпроект, - указал Игорь Руденя.

При этом губернатор напомнил, что Западная Двина протекает по территории нескольких государств. А значит, проект может развиваться как международный.