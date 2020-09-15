Уроженец Тверской области стал главой ЕАО

Ростислав Гольдштейн на ликвидации прорыва дамбы в ЕАО. Фото: Правительство ЕАО

13 сентября по всей стране, в том числе в Верхневолжье, прошли выборы. В далекой от нас Еврейской автономной области в результате голосования губернатором был избран Ростислав Гольдштейн. Причем тут тверской край?

Оказывается, Ростислав Гольдштейн родился в 1969 в расположенном в Тверской области (тогда - Калининской) поселке Селижарово.

Правда уже в школе он учился далеко от нашего края - аж на острове Сахалин. Туда, видимо, переехала его семья. Что примечательно, свой трудовой путь уроженец Верхневолжья Гольдштейн начал слесарем...