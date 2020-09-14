На выборах в Тверской области почти 80% мандатов получили единороссы

На пресс-конференции Валентина Дронова особо отметила, что выборы во всех муниципалитетах прошли без нарушений и серьезных эксцессов. Фото: Александр ЖМУЛИН

Итак, выборы в Верхневолжье признаны состоявшимися. Итоги таковы, что торжествуют представители партии власти - «Единой России». При этом явка в большинстве районов и округов низкая.

Об этом рассказала на пресс-конференции утром 14 сентября председатель Избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

- Первое и главное, на что хотелось бы обратить внимание: все кампании состоялись, прошли штатно и без происшествий. Открыто, прозрачно, в острой политической конкурентной борьбе, не выходившей при этом за рамки правового пространства. Все депутаты представительных (законодательных) органов избраны в полном и правомочном составе. Легитимность состоявшихся выборов сомнению не подлежит, - подчеркнула Валентина Дронова.

В целом по области явка избирателей составила всего 26,42%.

В ходе 24 избирательных кампаний замещалось 260 мандатов в муниципальные собрания депутатов, а также в областной парламент (один мандат).

В итоге 206 мандатов (79,23 %), по предварительным данным, получат кандидаты от «Единой России». 33 мандата (12,69%) достанется самовыдвиженцам. 16 (6,15%) - представителям КПРФ, три (1,15%) - кандидатам от партии «Справедливая Россия», два (0,77%) - ЛДПР.

Графика: облизбирком.

В представительных органах муниципальных образований единороссы получат 160 из 206 замещаемых мандатов; в представительных органах городских и сельских поселений - 45 из 53 мандатов (остальные восемь достанутся самовыдвиженцам).

Отметим, что всего в выборах участвовали 654 кандидата. 261 кандидата выдвинула «Единая Россия», остальные политические партии - 259 человек. 134 кандидата были самовыдвиженцами.

Самые заметные и серьезные выборы касались кресла депутата Законодательного собрания от Ржева и Ржевского района. Место в областном парламенте освободилось после того, как оттуда в прошлом году ушел Роман Крылов. Он сначала стал и.о. главы Ржева, а затем и полноценным мэром города.

Теперь интересы ржевитян в парламенте региона будет представлять профессор ТвГУ Андрей Белоцерковский, баллотировавшийся от «Единой России». За него проголосовали 5480 (49,52%) избирателей. Ближайший соперник - кандидат от КПРФ Татьяна Королькова - набрала 2688 (24,29%) голосов.

Всего в данном голосовании приняли участие 11 067 человек из 54 494 имеющих на это право граждан.