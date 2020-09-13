Последний бюллетень брошен, начинается подсчёт. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В 20 часов в Тверской области закрылись 287 избирательных участков. В 24 избирательных кампаниях приняли участие 26,42% избирателей от общего числа. Почти три четверти избирателей на участки не пришли.

В списках таковых 194 154, а проголосовали 51 302 человек.

Высокая явка показана в Пено, ЗАТО Солнечный, Оленино. Лидером остался Ржевский район, на выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района явка 54,93%

Самая низкая явка показана на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Конаковского района — 8,01%.

Невысокая явка была показана и на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания — 20,08%.

Напоминаем, сегодня в Тверской области прошли 24 кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Мандаты достанутся 259 кандидатам.

Так же в Ржевском одномандатном избирательном округе №11 проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания.

За чистотой выборов следят 614 наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Работают и наблюдатели от политических партий.

Выборы проходили с соблюдением противокоронавирусных мер.