Голосование продолжается. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

К 18 часам 13 сентября на 287 избирательных участках в Тверской области в голосовании приняли участие 24,67% от общего числа избирателей — чуть меньше четверти.

В списках таковых 194 145, а проголосовали 47 886 человек.

Самая высокая явка продолжает оставаться во Ржеве, на выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района — 52,31%

Самая низкая остаётся на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Конаковского района — 6,59%.

На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания явка на 18:00 составила 18,83%.

Напоминаем, сегодня в Тверской области проходят 24 кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Мандаты достанутся 259 кандидатам.

Так же в Ржевском одномандатном избирательном округе №11 проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания.

За чистотой выборов следят 614 наблюдателей от Общественной палаты Тверской области. Работают и наблюдатели от политических партий.

Избирательные участки закроются в 20:00.