До окончания выборов осталось несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 15:00 мск, 13 сентября, на 287 избирательных участках в голосовании приняли участие 21,46% избирателей от общего.

В списках таковых 194 137, а проголосовали 41 665 человек.

Самая высокая явка теперь не в посёлке Оленино, который с момента открытия участков лидировал, а во Ржеве, на выборах депутатов Собрания депутатов — 47,5%

Самая низкая остаётся в Конаковском районе — 4,06%.

На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания явка на 15 часов составила 16,36%.

Напоминаем, сегодня в Тверской области проходят 24 кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Мандаты депутатов достанутся 259 кандидатам.

Так же проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11.

Избирательные участки открыты до 20:00.