Житель Тверской области хранил дома наркосодержащее растение и готовый наркотик

Мужчине за хранение каннабиноидного растения грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области/69.мвд.рф.

Сотрудники полиции в Западной Двине провели обыск дома у 33-летнего местного жителя, которого подозревали в хранении запрещённых растений. Во время официального визита сотрудники правоохранительных органов нашли у мужчины два пакета с наркосодержащим растением. Улики отправили на экспертизу, подозреваемый арестован.

В лаборатории подтвердили, что содержимое пакетов – 133 грамма высушенного растения, содержащее каннабиноиды, и готовые 21 грамм наркотика. Предварительно стало известно, что злоумышленник обнаружил заросли дикорастущего двудольного близ Западной Двины и сорвал домой для дальнейших экспериментов.

Возбудили уголовное дело по 228-й статье УК РФ. Теперь западнодвинцу грозит до 10 лет тюрьмы.