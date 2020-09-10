В сети появилось видео столкновения тепловоза с автобусом в Тверской области. Фото: сообщество в соцсетях «Подслушано у водителей. Тверь», Сергей Маслобоев – ВК/id161567496.

Напомним, инцидент произошёл на нерегулируемом железнодорожном переезде в деревне Дубровки Калининского района. Автобус коммерческой компании выехал на рельсы, и в этот момент в него врезался локомотивный поезд. К счастью, в кабине транспорта был только водитель.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения. На видео видно, что Паз тормозит перед переездом. Но, видимо, водитель не посмотрел в правую сторону, потому что как только он выехал на пути, в его правый бок въезжает тепловой локомотив.

Поезд просто столкнул транспорт со своего пути. Машинист не смог экстренно затормозить из-за короткой дистанции, и столкновение случилось.

Как сообщают сотрудники ГИБДД, водитель в кабине не получил серьёзных травм. Т.к., соответственно, удар пришёлся на другую часть автобуса.