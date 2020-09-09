Поезд протаранил автобус в Тверской области

Фото: сообщество в соцсетях «Подслушано у водителей. Тверь», Сергей Маслобоев – ВК/id161567496.

9 сентября около 16:20 в Калининском районе на железнодорожном переезде без семафора проходивший поезд врезался в левый бок, выехавшего на пути автобуса Паз, принадлежащего коммерческой фирме. В этот момент в машине находился только водитель.

В ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняя все подробности случившегося.

Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние было небольшое, и, в итоге, произошло столкновение. Поезд с рельс не сошёл. Важнее то, что водителю машины нужно быть крайне бдительным, пересекая железнодорожные пути.