Роспотребнадзор призывает сообщать о нарушениях режима в тверских школах

В учебном году 2020-21 к работе школ предъявляются специфические требования из-за борьбы с распространением коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тверское региональное управление Роспотребнадзора опубликовало номер телефона, на который можно жаловаться, в случае нарушения режима в школах: 8 (4822) 34-22-11.

В ведомстве отмечают, что в школах должны соблюдаться следующие требования к времени отдыха от учёбы: малые перемены - не менее 10 минут, большие перемены - две по 20 минут или одна 30 минут (для посещения столовой).

Санитарные врачи также напоминают, что в учебном году 2020-21 к работе школ предъявляются специфические требования из-за борьбы с распространением коронавируса. А именно: всем входящим в школу должны измерять температуру, а за каждым классом закрепляется свой кабинет.

В школе обязаны соблюдать повышенные меры дезинфекции с регулярной обработкой помещений, рабочих и контактных поверхностей по вирусному режиму. Должен соблюдаться график проветриваний. При нарушении "противокоронавирусных" требований, также следует сообщать по указанному выше телефону.