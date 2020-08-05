Коронавирус в Тверской области: Как будут учиться тверские школьники в условиях пандемии, подробности

Пережив период дистанционного обучения, многие родители вздохнули с облегчением, узнав, что в учебном году 2020-21 школы всё-таки откроют. Но коронавирус пока никуда не делся, а значит, учиться школяры будут по-новому. Подробные рекомендации по организации учебного процесса выпустил Роспотребнадзор.

«КП»-Тверь» рассказывает, к чему готовиться школьникам и их родителям.

Подготовка к началу учебного года

Перед началом занятий в школе должна быть проведена полная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Это значит, что использоваться могут только действительно работающие против коронавируса дезинфицирующие средства, например на основе спирта или хлора. Экстракты ромашки и прочая фитотерапия тут не сработают.

Расписание занятий

Готовьтесь к тому, что ваш ребёнок будет учиться по новому расписанию. Пересекаться учащимся из разных классов, особенно в помещении на переменах, Роспотребнадзор воспрещает. Это значит, что время начала занятий и перемен будет сдвинуто - для каждого класса по-разному.

Перед уроками

На входе в школу всем входящим будут измерять температуру. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует использовать бесконтактные термометры. Ребёнка с повышенной температурой изолируют до приезда родителей или бригады «скорой».

При входе в школу также должны быть установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук.

В кабинетах

За каждым классом закрепят одно помещение, где будут проходить абсолютно все уроки. Во всех кабинетах должны работать аппараты обеззараживания воздуха.

Роспотребнадзор рекомендует также сократить число обучающихся в одном классе (по возможности). Вряд ли эту рекомендацию можно будет повсеместно реализовать в тверских школах, но не исключено, что перед началом занятий классы немного переформируют.

На переменах

На перемены ученики каждого класса должны выходить по своему расписанию. Пока школяры отдыхают, кабинет проветривается и дезинфицируется по вирусному режиму: обрабатываются рабочие поверхности, мебель, пол, ручки дверей, сантехника, если таковая в классе имеется. Правда, не указано, кто это должен делать. Детям такая работа запрещена, учителя не долго смогут трудиться в таком режиме, а штат уборщиков не каждая школа может себе позволить.

В санузлах

Школа обязана обеспечить постоянное наличие мыла и туалетной бумаги. В каждой туалетной комнате также должен быть установлен дозатор с дезинфицирующим средством для рук.

В столовой

Персонал пищеблока работает строго в масках и перчатках. До и после каждого приёма пищи обеденные столы дезинфицируются.

Столовую и чайную посуду после каждого приёма пищи обеззараживают: погружают в дезраствор, моют и сушат. Либо просто моют в посудомоечной машине на высоком температурном режиме.

Питьевой режим

Его санитарные врачи рекомендуют организовать с использованием тары промышленного производства. Проще говоря, в школах должны быть установлены кулеры или помпы с питьевой водой.

Они должны регулярно дезинфицироваться. У аппарата всегда должны быть одноразовые стаканчики.

Занятия физкультурой

«Физру» рекомендуют по возможности проводить на свежем воздухе. Занятия в школьном спортзале должны быть сведены к минимуму и могут проводиться там только при плохой погоде.

Продлёнка

Формировать дежурные вечерние группы из учеников разных классов запрещено. В одном помещении на продлёнку могут оставаться только ученики одного класса.

После уроков

По окончании учебного дня все помещения - классы, санузлы, пищеблоки - должны дезинфицироваться. В обязательном порядке обрабатываются рабочие поверхности, пол, дверные ручки, мебель, сантехника, вентили кранов, ручки спуска бачков унитазов.

Прочие рекомендации

В школах будут запрещены все массовые мероприятия. Руководству школы и педагогам предписано следить за соблюдением учениками правил личной гигиены.

Санитарные врачи также советуют усилить педагогическую работу по гигиеническому просвещению - как школьников, так и их родителей.

ЛЫКО В СТРОКУ

Рекомендации верные, чего уж спорить. Но можно или их все выполнить? А выполнив, останется ли время на саму учёбу? И как долго у детей будет желание посещать такую школу, в которой ни погулять, ни поиграть, ни поскакать, ни поплясать? Ведь школа - это не только учёба от звонка до звонка, но и общение. Здоровье, оно, конечно, важно, но школа без общения - это какой-то изолятор. Как считаете?