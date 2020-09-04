В Твери изменилась схема движения на Волоколамском проспекте и улице Коминтерна

На Волоколамском проспекте и улице Коминтерна изменилась схема движения Фото: скрин с веб-камеры "Аннет"

4 августа в Твери у Волоколамского путепровода частично изменилась схема движения. Автомобилистам вновь разрешили левый поврот с улицы Коминтерна на Волоколамский проспект. До этого момента так ездить мог только общественный транспорт.

Под путепроводом уберут блоки и вновь разрешат разворачиваться.

В департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери "КП"-Тверь" сообщили, что развороты на спусках с путепровода со стороны Октябрьского и Волоколамского проспектов осуществить пока нельзя. После изучения транспортных потоков, будут приняты дополнительные корректировки схемы движения.

Напомним, что временная схема движения на данном участке действовала в связи с ремонтом Бурашевского путепровода. 24 августа Крупский мост полностью открыли для движения всех видв транспорта и пешеходов.